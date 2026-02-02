Fielmann Aktie
WKN: 577220 / ISIN: DE0005772206
02.02.2026 14:00:03
EQS-AFR: Fielmann Group AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Fielmann Group AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Fielmann Group AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 27.08.2026
Ort: https://www.fielmann-group.com/investor-relations/praesentationen-und-publikationen/?tab=tab_1_4
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 27.08.2026
Ort: https://www.fielmann-group.com/en/investor-relations/presentations-and-publications/?tab=tab_1_3
02.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Deutsch
|Unternehmen:
|Fielmann Group AG
|Fuhlsbuettler Straße 399
|22309 Hamburg
|Deutschland
|www.fielmann-group.com
