First Sensor Aktie

First Sensor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 720190 / ISIN: DE0007201907

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07.08.2026 08:00:04

EQS-AFR: First Sensor AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: First Sensor AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
First Sensor AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

07.08.2026 / 08:00 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

First Sensor AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year

Language: German
Date of disclosure: August 14, 2026
Address: https://www.first-sensor.com/de/investor-relations/results-center/

Language: English
Date of disclosure: August 14, 2026
Address: https://www.first-sensor.com/en/investor-relations/results-center/index.html

07.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: First Sensor AG
Peter-Behrens-Straße 15
12459 Berlin
Germany
Internet: www.first-sensor.com
LEI Code: 52990036Z3X91Z60TZ27

 
End of News EQS News Service

2376536  07.08.2026 CET/CEST

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