EQS-AFR: First Sensor AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: First Sensor AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

First Sensor AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



23.01.2026 / 08:00 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Berichtsart: Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.01.2026

Ort:



Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.01.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.01.2026

Ort:

Hiermit gibt die First Sensor AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 30.01.2026Ort: https://www.first-sensor.com/de/investor-relations/hauptversammlung/ Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 30.01.2026Ort: https://www.first-sensor.com/de/investor-relations/results-center/ Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 30.01.2026Ort: https://www.first-sensor.com/en/investor-relations/results-center/index.html

23.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News