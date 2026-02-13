First Sensor Aktie
WKN: 720190 / ISIN: DE0007201907
|
13.02.2026 08:00:04
EQS-AFR: First Sensor AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: First Sensor AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die First Sensor AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 20.02.2026
Ort: https://www.first-sensor.com/de/investor-relations/results-center/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 20.02.2026
Ort: https://www.first-sensor.com/en/investor-relations/results-center/index.html
13.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|First Sensor AG
|Peter-Behrens-Straße 15
|12459 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.first-sensor.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2274208 13.02.2026 CET/CEST
