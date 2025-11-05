flatexDEGIRO Aktie

WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111

05.11.2025 18:00:33

EQS-AFR: flatexDEGIRO AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: flatexDEGIRO AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
flatexDEGIRO AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

05.11.2025 / 18:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die flatexDEGIRO AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 14.08.2026
Ort: https://flatexdegiro.com/German/investor-relations/reporting/default.aspx

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 14.08.2026
Ort: https://flatexdegiro.com/English/investor-relations/reporting/default.aspx

05.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: flatexDEGIRO AG
Omniturm, Große Gallusstraße 16-18
60312 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet: www.flatexdegiro.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2224634  05.11.2025 CET/CEST

