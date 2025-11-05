flatexDEGIRO Aktie
WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111
|
05.11.2025 18:00:33
EQS-AFR: flatexDEGIRO AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: flatexDEGIRO AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die flatexDEGIRO AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 14.08.2026
Ort: https://flatexdegiro.com/German/investor-relations/reporting/default.aspx
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 14.08.2026
Ort: https://flatexdegiro.com/English/investor-relations/reporting/default.aspx
05.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|flatexDEGIRO AG
|Omniturm, Große Gallusstraße 16-18
|60312 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|www.flatexdegiro.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2224634 05.11.2025 CET/CEST
