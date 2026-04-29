EQS-AFR: Flughafen Wien AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Flughafen Wien AG / Veröffentlichung von Finanzberichten

Flughafen Wien AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



29.04.2026 / 11:45 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)



Sprache: Deutsch

Ort:



Sprache: Englisch

Ort:

Hiermit gibt die Flughafen Wien AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:Sprache: DeutschOrt: https://viennaairport.com/unternehmen/investor_relations/publikationen_und_berichte Sprache: EnglischOrt: https://viennaairport.com/unternehmen/investor_relations/publikationen_und_berichte

29.04.2026 CET/CEST

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