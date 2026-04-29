Flughafen Wien Aktie
WKN DE: A2AMK9 / ISIN: AT00000VIE62
|
29.04.2026 11:45:03
EQS-AFR: Flughafen Wien AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
|
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Flughafen Wien AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die Flughafen Wien AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)
Sprache: Deutsch
Ort: https://viennaairport.com/unternehmen/investor_relations/publikationen_und_berichte
Sprache: Englisch
Ort: https://viennaairport.com/unternehmen/investor_relations/publikationen_und_berichte
29.04.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Flughafen Wien AG
|Postfach 1
|1300 Wien-Flughafen
|Österreich
|Internet:
|http://www.viennaairport.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2317842 29.04.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Flughafen Wien AG
|
09:29
|Handel in Wien: ATX Prime fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
29.04.26
|EQS-AFR: Flughafen Wien AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes (EQS Group)
|
29.04.26
|EQS-AFR: Flughafen Wien AG: Release of a Financial report (EQS Group)
|
27.04.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zum Ende des Montagshandels stärker (finanzen.at)
|
27.04.26
|Börse Wien in Grün: Zum Start des Montagshandels Gewinne im ATX Prime (finanzen.at)
|
23.04.26