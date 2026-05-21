EQS-AFR: Flughafen Wien AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Flughafen Wien AG / Veröffentlichung von Finanzberichten

Flughafen Wien AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



21.05.2026 / 07:30 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Quartalsberichtes übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Berichtsart: Quartalsbericht Q1



Sprache: Deutsch

Ort:



Sprache: Englisch

Ort:

Hiermit gibt die Flughafen Wien AG bekannt, dass der Quartalsbericht Q1 ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:Sprache: DeutschOrt: https://viennaairport.com/unternehmen/investor_relations/publikationen_und_berichte Sprache: EnglischOrt: https://viennaairport.com/en/company/investor_relations/publications_and_reports_1

21.05.2026 CET/CEST

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