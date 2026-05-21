Flughafen Wien Aktie
WKN DE: A2AMK9 / ISIN: AT00000VIE62
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21.05.2026 07:30:03
EQS-AFR: Flughafen Wien AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
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EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Flughafen Wien AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die Flughafen Wien AG bekannt, dass der Quartalsbericht Q1 ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Quartalsbericht Q1
Sprache: Deutsch
Ort: https://viennaairport.com/unternehmen/investor_relations/publikationen_und_berichte
Sprache: Englisch
Ort: https://viennaairport.com/en/company/investor_relations/publications_and_reports_1
21.05.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Flughafen Wien AG
|Postfach 1
|1300 Wien-Flughafen
|Österreich
|Internet:
|http://www.viennaairport.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2330824 21.05.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Flughafen Wien AG
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07:30
|EQS-AFR: Flughafen Wien AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes (EQS Group)
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07:30
|EQS-AFR: Flughafen Wien AG: Release of a Financial report (EQS Group)
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07:30
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