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19.08.2026 07:30:04

EQS-AFR: Flughafen Wien AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Flughafen Wien AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
Flughafen Wien AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

19.08.2026 / 07:30 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Flughafen Wien AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch
Ort: https://viennaairport.com/unternehmen/investor_relations/publikationen_und_berichte

Sprache: Englisch
Ort: https://viennaairport.com/en/company/investor_relations/publications_and_reports_1

19.08.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Flughafen Wien AG
Postfach 1
1300 Wien-Flughafen
Österreich
Internet: http://www.viennaairport.com
LEI Code: 549300FQ2ILBH7DJ6I45

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2385182  19.08.2026 CET/CEST

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