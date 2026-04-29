Flughafen Wien Aktie
WKN DE: A2AMK9 / ISIN: AT00000VIE62
|
29.04.2026 11:45:03
EQS-AFR: Flughafen Wien AG: Release of a Financial report
|
EQS Dissemination of Financial Reports: Flughafen Wien AG
/ Release of Financial Reports
Flughafen Wien AG hereby announces that the Annual financial report is immediately available under the following internet address:
Report Type: Annual financial report according to § 124 BörseG (ESEF)
Language: German
Address: https://viennaairport.com/unternehmen/investor_relations/publikationen_und_berichte
Language: English
Address: https://viennaairport.com/unternehmen/investor_relations/publikationen_und_berichte
29.04.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Flughafen Wien AG
|Postfach 1
|1300 Wien-Flughafen
|Austria
|Internet:
|http://www.viennaairport.com
|End of News
|EQS News Service
|
2317842 29.04.2026 CET/CEST
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