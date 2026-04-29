Flughafen Wien Aktie

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WKN DE: A2AMK9 / ISIN: AT00000VIE62

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29.04.2026 11:45:03

EQS-AFR: Flughafen Wien AG: Release of a Financial report

EQS Dissemination of Financial Reports: Flughafen Wien AG / Release of Financial Reports
Flughafen Wien AG: Release of a Financial report

29.04.2026 / 11:45 CET/CEST
Announcement according to Article 124 BörseG transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Flughafen Wien AG hereby announces that the Annual financial report is immediately available under the following internet address:

Report Type: Annual financial report according to § 124 BörseG (ESEF)

Language: German
Address: https://viennaairport.com/unternehmen/investor_relations/publikationen_und_berichte

Language: English
Address: https://viennaairport.com/unternehmen/investor_relations/publikationen_und_berichte

29.04.2026 CET/CEST
View original content: EQS News

Language: English
Company: Flughafen Wien AG
Postfach 1
1300 Wien-Flughafen
Austria
Internet: http://www.viennaairport.com

 
End of News EQS News Service

2317842  29.04.2026 CET/CEST

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