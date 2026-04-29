EQS-AFR: Flughafen Wien AG: Release of a Financial report

EQS Dissemination of Financial Reports: Flughafen Wien AG / Release of Financial Reports

Flughafen Wien AG: Release of a Financial report



29.04.2026 / 11:45 CET/CEST

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Report Type: Annual financial report according to § 124 BörseG (ESEF)



Language: German

Address:



Language: English

Address:

Flughafen Wien AG hereby announces that the Annual financial report is immediately available under the following internet address:Language: GermanAddress: https://viennaairport.com/unternehmen/investor_relations/publikationen_und_berichte Language: EnglishAddress: https://viennaairport.com/unternehmen/investor_relations/publikationen_und_berichte

29.04.2026 CET/CEST

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