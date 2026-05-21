Flughafen Wien Aktie

Flughafen Wien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AMK9 / ISIN: AT00000VIE62

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21.05.2026 07:30:03

EQS-AFR: Flughafen Wien AG: Release of a Financial report

EQS Dissemination of Financial Reports: Flughafen Wien AG / Release of Financial Reports
Flughafen Wien AG: Release of a Financial report

21.05.2026 / 07:30 CET/CEST
Announcement on the release of an Interim report transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Flughafen Wien AG hereby announces that the Interim report Q1 is immediately available under the following internet address:

Report Type: Interim report Q1

Language: German
Address: https://viennaairport.com/unternehmen/investor_relations/publikationen_und_berichte

Language: English
Address: https://viennaairport.com/en/company/investor_relations/publications_and_reports_1

21.05.2026 CET/CEST
View original content: EQS News

Language: English
Company: Flughafen Wien AG
Postfach 1
1300 Wien-Flughafen
Austria
Internet: http://www.viennaairport.com

 
End of News EQS News Service

2330824  21.05.2026 CET/CEST

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