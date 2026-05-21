Flughafen Wien Aktie
WKN DE: A2AMK9 / ISIN: AT00000VIE62
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21.05.2026 07:30:03
EQS-AFR: Flughafen Wien AG: Release of a Financial report
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EQS Dissemination of Financial Reports: Flughafen Wien AG
/ Release of Financial Reports
Flughafen Wien AG hereby announces that the Interim report Q1 is immediately available under the following internet address:
Report Type: Interim report Q1
Language: German
Address: https://viennaairport.com/unternehmen/investor_relations/publikationen_und_berichte
Language: English
Address: https://viennaairport.com/en/company/investor_relations/publications_and_reports_1
21.05.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Flughafen Wien AG
|Postfach 1
|1300 Wien-Flughafen
|Austria
|Internet:
|http://www.viennaairport.com
|End of News
|EQS News Service
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2330824 21.05.2026 CET/CEST
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