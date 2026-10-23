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23.10.2026 08:00:01

EQS-AFR: Formycon AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: Formycon AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Formycon AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

23.10.2026 / 08:00 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Formycon AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year

Language: German
Date of disclosure: November 12, 2026
Address: https://www.formycon.com/investoren/publikationen/

Language: English
Date of disclosure: November 12, 2026
Address: https://www.formycon.com/en/investor-relations/publications/

23.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Formycon AG
Fraunhoferstraße 15
82152 Planegg-Martinsried
Germany
Internet: www.formycon.com
LEI Code: 39120005TZ76GQOY8Z19

 
End of News EQS News Service

2420678  23.10.2026 CET/CEST

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