Formycon Aktie
WKN DE: A1EWVY / ISIN: DE000A1EWVY8
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16.04.2026 09:12:53
EQS-AFR: Formycon AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Formycon AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Formycon AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 22.04.2026
Ort: https://www.formycon.com/investoren/publikationen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 22.04.2026
Ort: https://www.formycon.com/en/investor-relations/publications/
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 22.04.2026
Ort: https://www.formycon.com/investoren/publikationen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 22.04.2026
Ort: https://www.formycon.com/en/investor-relations/publications/
16.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Formycon AG
|Fraunhoferstraße 15
|82152 Planegg-Martinsried
|Deutschland
|Internet:
|www.formycon.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2309468 16.04.2026 CET/CEST
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