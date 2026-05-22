Formycon Aktie
WKN DE: A1EWVY / ISIN: DE000A1EWVY8
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22.05.2026 09:31:03
EQS-AFR: Formycon AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Formycon AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Formycon AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 28.05.2026
Ort: https://www.formycon.com/investoren/publikationen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 28.05.2026
Ort: https://www.formycon.com/en/investor-relations/publications/
22.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Formycon AG
|Fraunhoferstraße 15
|82152 Planegg-Martinsried
|Deutschland
|Internet:
|www.formycon.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2332174 22.05.2026 CET/CEST
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