FORTEC Elektronik Aktie
WKN: 577410 / ISIN: DE0005774103
|
26.11.2025 11:16:33
EQS-AFR: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 27.11.2025
Ort: https://www.fortecag.de/Investor-Relations/Berichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 27.11.2025
Ort: https://www.fortecag.de/en/Investor-Relations/Reports/
26.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft
|Augsburger Str. 2b
|82110 Germering
|Deutschland
|Internet:
|www.fortecag.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2236236 26.11.2025 CET/CEST
