Fraport Aktie
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
|
20.01.2026 10:26:04
EQS-AFR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 17.03.2026
Ort: https://www.fraport.com/de/investoren/publikationen-termine.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 17.03.2026
Ort: https://www.fraport.com/en/investors/publications-events.html
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort: https://www.fraport.com/de/investoren/publikationen-termine.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort: https://www.fraport.com/en/investors/publications-events.html
20.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide
|-
|60547 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|www.fraport.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2262546 20.01.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!