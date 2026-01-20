Fraport Aktie

20.01.2026 10:32:03

EQS-AFR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

20.01.2026 / 10:32 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 05.05.2026
Ort: https://www.fraport.com/de/investoren/publikationen-termine.html

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 05.05.2026
Ort: https://www.fraport.com/en/investors/publications-events.html

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 04.11.2026
Ort: https://www.fraport.com/de/investoren/publikationen-termine.html

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 04.11.2026
Ort: https://www.fraport.com/en/investors/publications-events.html

20.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide
-
60547 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet: www.fraport.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2262548  20.01.2026 CET/CEST

