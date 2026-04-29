Frauenthal Aktie
WKN: 76240 / ISIN: AT0000762406
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29.04.2026 17:09:14
EQS-AFR: Frauenthal Holding AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
|
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Frauenthal Holding AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die Frauenthal Holding AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.frauenthal.at/de/berichte.html
29.04.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Frauenthal Holding AG
|Rooseveltplatz 10
|1090 Wien
|Österreich
|Internet:
|frauenthal.at
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2318230 29.04.2026 CET/CEST
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