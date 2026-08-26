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WKN: 76240 / ISIN: AT0000762406

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26.08.2026 10:00:03

EQS-AFR: Frauenthal Holding AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Frauenthal Holding AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
Frauenthal Holding AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

26.08.2026 / 10:00 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Frauenthal Holding AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch
Ort: https://www.frauenthal.at/de/berichte.html

26.08.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Frauenthal Holding AG
Rooseveltplatz 10
1090 Wien
Österreich
Internet: frauenthal.at
LEI Code: 52990038OKF8UAD5LA12

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2388428  26.08.2026 CET/CEST

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