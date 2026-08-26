Frauenthal Aktie
WKN: 76240 / ISIN: AT0000762406
|
26.08.2026 10:00:03
EQS-AFR: Frauenthal Holding AG: Release of a Financial report
|
EQS Dissemination of Financial Reports: Frauenthal Holding AG
/ Release of Financial Reports
Frauenthal Holding AG hereby announces that the Financial report (half-year) is immediately available under the following internet address:
Report Type: Financial report (half-year) according to § 125 BörseG
Language: German
Address: https://www.frauenthal.at/de/berichte.html
26.08.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Frauenthal Holding AG
|Rooseveltplatz 10
|1090 Vienna
|Austria
|Internet:
|frauenthal.at
|LEI Code:
|52990038OKF8UAD5LA12
|End of News
|EQS News Service
|
2388428 26.08.2026 CET/CEST
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