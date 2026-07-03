freenet Aktie
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
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03.07.2026 11:16:23
EQS-AFR: freenet AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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EQS Preliminary announcement financial reports: freenet AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
freenet AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)
Language: German
Date of disclosure: August 12, 2026
Address: https://www.freenet.ag/investor-relations/publikationen/index.html
Language: English
Date of disclosure: August 12, 2026
Address: https://www.freenet.ag/en/investor-relations/publications/index.html
03.07.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|freenet AG
|Hollerstraße 126
|24782 Buedelsdorf
|Germany
|Internet:
|www.freenet.ag
|End of News
|EQS News Service
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2359906 03.07.2026 CET/CEST
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11:16
|EQS-AFR: freenet AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] (EQS Group)
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11:16
|EQS-AFR: freenet AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG (EQS Group)