freenet Aktie
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
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17.04.2026 10:10:33
EQS-AFR: freenet AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
|
EQS Preliminary announcement financial reports: freenet AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
freenet AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 1st half-year
Language: German
Date of disclosure: May 15, 2026
Address: https://www.freenet.ag/investor-relations/publikationen/index.html
Language: English
Date of disclosure: May 15, 2026
Address: https://www.freenet.ag/en/investor-relations/publications/index.html
17.04.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|freenet AG
|Hollerstraße 126
|24782 Buedelsdorf
|Germany
|Internet:
|www.freenet.ag
|End of News
|EQS News Service
|
2310482 17.04.2026 CET/CEST
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17.04.26
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|16.04.26
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|16.04.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|15.04.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|13.04.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.03.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|16.04.26
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|13.04.26
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|26.02.26
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|26.02.26
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|UBS AG
|16.04.26
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|Barclays Capital
|15.04.26
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|Barclays Capital
|19.03.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|17.03.26
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|Barclays Capital
|12.03.26
|freenet Halten
|DZ BANK
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