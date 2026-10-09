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09.10.2026 12:44:51

EQS-AFR: freenet AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: freenet AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
freenet AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

09.10.2026 / 12:44 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

freenet AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year

Language: German
Date of disclosure: November 11, 2026
Address: https://www.freenet.ag/investor-relations/publikationen/index.html

Language: English
Date of disclosure: November 11, 2026
Address: https://www.freenet.ag/en/investor-relations/publications/index.html

09.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: freenet AG
Hollerstraße 126
24782 Buedelsdorf
Germany
Internet: www.freenet.ag
LEI Code: 5299003GLDODCVP8DO20

 
End of News EQS News Service

2413358  09.10.2026 CET/CEST

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