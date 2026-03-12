freenet Aktie
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
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12.03.2026 13:03:24
EQS-AFR: freenet AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: freenet AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die freenet AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 20.03.2026
Ort: https://www.freenet.ag/investor-relations/publikationen/downloads/index.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 20.03.2026
Ort: https://www.freenet.ag/en/investor-relations/publications/downloads/index.html
12.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|freenet AG
|Hollerstraße 126
|24782 Büdelsdorf
|Deutschland
|Internet:
|www.freenet.ag
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2290512 12.03.2026 CET/CEST
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