EQS-AFR: freenet AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: freenet AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

freenet AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



17.04.2026 / 10:10 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 15.05.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 15.05.2026

Ort:

Hiermit gibt die freenet AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 15.05.2026Ort: https://www.freenet.ag/investor-relations/publikationen/index.html Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 15.05.2026Ort: https://www.freenet.ag/en/investor-relations/publications/index.html

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