freenet Aktie
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
|
09.10.2026 12:44:51
EQS-AFR: freenet AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: freenet AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die freenet AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 11.11.2026
Ort: https://www.freenet.ag/investor-relations/publikationen/index.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 11.11.2026
Ort: https://www.freenet.ag/en/investor-relations/publications/index.html
09.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|freenet AG
|Hollerstraße 126
|24782 Büdelsdorf
|Deutschland
|Internet:
|www.freenet.ag
|LEI Code:
|5299003GLDODCVP8DO20
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2413358 09.10.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu freenet AG
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
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|DZ BANK
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