Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
|
09.01.2026 11:33:04
EQS-AFR: Fresenius Medical Care AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
|
EQS Preliminary announcement financial reports: Fresenius Medical Care AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Fresenius Medical Care AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Quarterly financial report within the 1st half-year (Q1)
Language: German
Date of disclosure: May 08, 2026
Address: https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/publikationen/publikationen/
Language: English
Date of disclosure: May 08, 2026
Address: https://freseniusmedicalcare.com/en/investors/publications/publications/
Report Type: Quarterly financial report within the 2nd half-year (Q3)
Language: German
Date of disclosure: November 06, 2026
Address: https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/publikationen/publikationen/
Language: English
Date of disclosure: November 06, 2026
Address: https://freseniusmedicalcare.com/en/investors/publications/publications/
09.01.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Fresenius Medical Care AG
|Else-Kröner-Straße 1
|61352 Bad Homburg
|Germany
|Internet:
|www.freseniusmedicalcare.com
End of News
|EQS News Service
|
2257918 09.01.2026 CET/CEST
