Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
|
09.01.2026 11:24:54
EQS-AFR: Fresenius Medical Care AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Fresenius Medical Care AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Fresenius Medical Care AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.03.2026
Ort: https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/publikationen/publikationen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.03.2026
Ort: https://freseniusmedicalcare.com/en/investors/publications/publications/
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.03.2026
Ort: https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/publikationen/publikationen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.03.2026
Ort: https://freseniusmedicalcare.com/en/investors/publications/publications/
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 07.08.2026
Ort: https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/publikationen/publikationen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 07.08.2026
Ort: https://freseniusmedicalcare.com/en/investors/publications/publications/
09.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Fresenius Medical Care AG
|Else-Kröner-Straße 1
|61352 Bad Homburg
|Deutschland
|Internet:
|www.freseniusmedicalcare.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2257910 09.01.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
09.01.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
09.01.26
|Börse Frankfurt: DAX präsentiert sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.at)
|
09.01.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: So steht der DAX mittags (finanzen.at)
|
09.01.26
|XETRA-Handel LUS-DAX liegt am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
|
09.01.26