EQS-AFR: Fresenius Medical Care AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

Hiermit gibt die Fresenius Medical Care AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 08.05.2026Ort: https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/publikationen/publikationen/ Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 08.05.2026Ort: https://freseniusmedicalcare.com/en/investors/publications/publications/ Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 06.11.2026Ort: https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/publikationen/publikationen/ Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 06.11.2026Ort: https://freseniusmedicalcare.com/en/investors/publications/publications/

