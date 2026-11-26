EQS Preliminary announcement financial reports: Fresenius SE & Co. KGaA / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements

Fresenius SE & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements



26.11.2026 / 15:00 CET/CEST

Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.

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Report Type: Quarterly financial report within the 1st half-year (Q1)



Language: German

Date of disclosure: August 04, 2027

Address:



Language: English

Date of disclosure: August 04, 2027

Address:



Report Type: Quarterly financial report within the 2nd half-year (Q3)



Language: German

Date of disclosure: November 03, 2027

Address:



Language: English

Date of disclosure: November 03, 2027

Address:

Fresenius SE & Co. KGaA hereby announces that the following financial reports shall be disclosed for the business year 2027:Language: GermanDate of disclosure: August 04, 2027Address: https://www.fresenius.com/de/finanzberichte-und-praesentationen Language: EnglishDate of disclosure: August 04, 2027Address: https://www.fresenius.com/financial-reports-and-presentations Language: GermanDate of disclosure: November 03, 2027Address: https://www.fresenius.com/de/finanzberichte-und-praesentationen Language: EnglishDate of disclosure: November 03, 2027Address: https://www.fresenius.com/financial-reports-and-presentations

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