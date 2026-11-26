Fresenius Aktie
WKN DE: FRE5EN / ISIN: DE000FRE5EN2
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26.11.2026 15:00:01
EQS-AFR: Fresenius SE & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Fresenius SE & Co. KGaA
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Fresenius SE & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2027 veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 1. Halbjahres (Q1)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 04.08.2027
Ort: https://www.fresenius.com/de/finanzberichte-und-praesentationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 04.08.2027
Ort: https://www.fresenius.com/financial-reports-and-presentations
Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 03.11.2027
Ort: https://www.fresenius.com/de/finanzberichte-und-praesentationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 03.11.2027
Ort: https://www.fresenius.com/financial-reports-and-presentations
26.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Fresenius SE & Co. KGaA
|Else-Kröner-Straße 1
|61352 Bad Homburg v.d.H.
|Deutschland
|Internet:
|www.fresenius.com
|LEI Code:
|XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2442916 26.11.2026 CET/CEST
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Aktien in diesem Artikel
|Fresenius SE & Co. KGaA
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