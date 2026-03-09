FRIEDRICH VORWERK Aktie
EQS-AFR: Friedrich Vorwerk Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: FRIEDRICH VORWERK Group SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Friedrich Vorwerk Group SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort: https://www.friedrich-vorwerk-group.de/de/investor-relations/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort: https://www.friedrich-vorwerk-group.de/en/investor-relations/financial-reports/
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort: https://www.friedrich-vorwerk-group.de/de/investor-relations/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort: https://www.friedrich-vorwerk-group.de/en/investor-relations/financial-reports/
