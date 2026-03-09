EQS-AFR: Friedrich Vorwerk Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: FRIEDRICH VORWERK Group SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Friedrich Vorwerk Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



09.03.2026

Hiermit gibt die Friedrich Vorwerk Group SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 31.03.2026Ort: https://www.friedrich-vorwerk-group.de/de/investor-relations/finanzberichte/ Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 31.03.2026Ort: https://www.friedrich-vorwerk-group.de/en/investor-relations/financial-reports/ Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 31.03.2026Ort: https://www.friedrich-vorwerk-group.de/de/investor-relations/finanzberichte/ Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 31.03.2026Ort: https://www.friedrich-vorwerk-group.de/en/investor-relations/financial-reports/

