FRIEDRICH VORWERK Aktie
WKN DE: A255F1 / ISIN: DE000A255F11
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22.07.2026 07:22:53
EQS-AFR: Friedrich Vorwerk Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: FRIEDRICH VORWERK Group SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Friedrich Vorwerk Group SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026
Ort: https://www.friedrich-vorwerk-group.de/de/investor-relations/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026
Ort: https://www.friedrich-vorwerk-group.de/en/investor-relations/financial-reports/
22.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Friedrich Vorwerk Group SE
|Harburger Straße 19
|21255 Tostedt
|Deutschland
|Internet:
|www.friedrich-vorwerk-group.de
|LEI Code:
|529900NBM89YAM5ENI18
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2369630 22.07.2026 CET/CEST
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