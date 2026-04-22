FRIWO Aktie
WKN: 620110 / ISIN: DE0006201106
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22.04.2026 09:57:53
EQS-AFR: FRIWO AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: FRIWO AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die FRIWO AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 23.04.2026
Ort: https://www.friwo.com/de/about/investor-relations/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 23.04.2026
Ort: https://www.friwo.com/en/about/investor-relations/
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 23.04.2026
Ort: https://www.friwo.com/de/about/investor-relations/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 23.04.2026
Ort: https://www.friwo.com/en/about/investor-relations/
22.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|FRIWO AG
|Von-Liebig-Straße 11
|48346 Ostbevern
|Deutschland
|Internet:
|www.friwo.com/de/about/investor-relations/
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2312850 22.04.2026 CET/CEST
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