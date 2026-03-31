Gateway Real Estate Aktie
WKN DE: A0JJTG / ISIN: DE000A0JJTG7
|
31.03.2026 14:07:53
EQS-AFR: Gateway Real Estate AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
|
EQS Preliminary announcement financial reports: Gateway Real Estate AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Gateway Real Estate AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Annual financial report
Language: German
Date of disclosure: March 31, 2026
Address: https://www.gateway-re.de/investor-relations/publikationen
Language: English
Date of disclosure: March 31, 2026
Address: https://www.gateway-re.de/en/investor-relations/publications
Report Type: Annual financial report of the group
Language: German
Date of disclosure: March 31, 2026
Address: https://www.gateway-re.de/investor-relations/publikationen
Language: English
Date of disclosure: March 31, 2026
Address: https://www.gateway-re.de/en/investor-relations/publications
Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)
Language: German
Date of disclosure: March 31, 2026
Address: https://www.gateway-re.de/investor-relations/publikationen
Language: English
Date of disclosure: March 31, 2026
Address: https://www.gateway-re.de/en/investor-relations/publications
31.03.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Gateway Real Estate AG
|Hardenbergstraße 28a
|10623 Berlin
|Germany
|Internet:
|www.gateway-re.de
|End of News
|EQS News Service
|
2301492 31.03.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gateway Real Estate AG
Analysen zu Gateway Real Estate AG
Aktien in diesem Artikel
|Gateway Real Estate AG
|0,40
|47,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWidersprüchliche Signale im Iran-Krieg: ATX legt zu -- DAX mit Plus -- US-Börsen mit neuem Erholungsversuch -- Börsen in Asien schließen mehrheitlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt kann die Verlustzone am Dienstag hinter sich lassen. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Gewinne zu sehen. Die US-Börsen starten einen neuen Erholungsversuch. An den Börsen in Asien waren mehrheitlich rote Vorzeichen zu sehen.