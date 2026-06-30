Gateway Real Estate Aktie
WKN DE: A0JJTG / ISIN: DE000A0JJTG7
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30.06.2026 17:41:03
EQS-AFR: Gateway Real Estate AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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EQS Preliminary announcement financial reports: Gateway Real Estate AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Gateway Real Estate AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Annual financial report
Language: German
Date of disclosure: July 10, 2026
Address: https://www.gateway-re.de/investor-relations/publikationen
Language: English
Date of disclosure: July 10, 2026
Address: https://www.gateway-re.de/en/investor-relations/publications
Report Type: Annual financial report of the group
Language: German
Date of disclosure: July 10, 2026
Address: https://www.gateway-re.de/investor-relations/publikationen
Language: English
Date of disclosure: July 10, 2026
Address: https://www.gateway-re.de/en/investor-relations/publications
30.06.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Gateway Real Estate AG
|Hardenbergstraße 28a
|10623 Berlin
|Germany
|Internet:
|www.gateway-re.de
|End of News
|EQS News Service
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2357242 30.06.2026 CET/CEST
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