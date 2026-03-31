Gateway Real Estate Aktie
WKN DE: A0JJTG / ISIN: DE000A0JJTG7
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31.03.2026 14:07:53
EQS-AFR: Gateway Real Estate AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Gateway Real Estate AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Gateway Real Estate AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort: https://www.gateway-re.de/investor-relations/publikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort: https://www.gateway-re.de/en/investor-relations/publications
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort: https://www.gateway-re.de/investor-relations/publikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort: https://www.gateway-re.de/en/investor-relations/publications
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort: https://www.gateway-re.de/investor-relations/publikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort: https://www.gateway-re.de/en/investor-relations/publications
31.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Gateway Real Estate AG
|Hardenbergstraße 28a
|10623 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.gateway-re.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2301492 31.03.2026 CET/CEST
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