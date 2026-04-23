Gateway Real Estate Aktie

Gateway Real Estate für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JJTG / ISIN: DE000A0JJTG7

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.04.2026 15:23:33

EQS-AFR: Gateway Real Estate AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Gateway Real Estate AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Gateway Real Estate AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

23.04.2026 / 15:23 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Gateway Real Estate AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.06.2026
Ort: https://www.gateway-re.de/investor-relations/publikationen

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.06.2026
Ort: https://www.gateway-re.de/en/investor-relations/publications

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.06.2026
Ort: https://www.gateway-re.de/investor-relations/publikationen

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.06.2026
Ort: https://www.gateway-re.de/en/investor-relations/publications

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.09.2026
Ort: https://www.gateway-re.de/investor-relations/publikationen

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.09.2026
Ort: https://www.gateway-re.de/en/investor-relations/publications

23.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Gateway Real Estate AG
Hardenbergstraße 28a
10623 Berlin
Deutschland
Internet: www.gateway-re.de

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2314032  23.04.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Gateway Real Estate AG

mehr Nachrichten