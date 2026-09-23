GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
|
23.09.2026 08:22:41
EQS-AFR: GEA Group AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
|
EQS Preliminary announcement financial reports: GEA Group Aktiengesellschaft
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
GEA Group Aktiengesellschaft hereby announces that the following financial reports shall be disclosed for the business year 2026:
Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year
Language: German
Date of disclosure: November 09, 2026
Address: https://www.gea.com/de/investors/events-releases/quarterly-reports/
Language: English
Date of disclosure: November 09, 2026
Address: https://www.gea.com/en/investors/events-releases/quarterly-reports/
23.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|GEA Group Aktiengesellschaft
|Ulmenstraße 99
|40476 Düsseldorf
|Germany
|Internet:
|www.gea.com
|LEI Code:
|549300PHUU0ZZWO8EO07
|End of News
|EQS News Service
|
2403594 23.09.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GEA
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: DAX beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09:28
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Mittwochshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
08:22
|EQS-AFR: GEA Group AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements (EQS Group)
|
08:22
|EQS-AFR: GEA Group AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen (EQS Group)
|
22.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
22.09.26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Ende des Dienstagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
22.09.26
|LUS-DAX aktuell: Börsianer lassen LUS-DAX am Dienstagnachmittag steigen (finanzen.at)
|
22.09.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX am Nachmittag im Aufwind (finanzen.at)
Analysen zu GEA
|22.09.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|GEA Overweight
|Barclays Capital
|13.08.26
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.08.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|GEA Overweight
|Barclays Capital
|13.08.26
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.08.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.26
|GEA Overweight
|Barclays Capital
|11.08.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|GEA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.08.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.05.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.08.26
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|11.08.26
|GEA Hold
|Warburg Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|GEA
|66,80
|-0,67%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX dreht ins Minus - 7.000-Punkte-Marke erstmals geknackt -- DAX leichter -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Mittwoch abwärts, während der deutsche Leitindex abgibt. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.