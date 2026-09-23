GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
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23.09.2026 08:22:41
EQS-AFR: GEA Group AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: GEA Group Aktiengesellschaft
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die GEA Group Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2026 veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 09.11.2026
Ort: https://www.gea.com/de/investors/events-releases/quarterly-reports/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 09.11.2026
Ort: https://www.gea.com/en/investors/events-releases/quarterly-reports/
23.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|GEA Group Aktiengesellschaft
|Ulmenstraße 99
|40476 Düsseldorf
|Deutschland
|Internet:
|www.gea.com
|LEI Code:
|549300PHUU0ZZWO8EO07
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2403594 23.09.2026 CET/CEST
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08:22
|EQS-AFR: GEA Group AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements (EQS Group)
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08:22
|EQS-AFR: GEA Group AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen (EQS Group)
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|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|GEA Overweight
|Barclays Capital
|13.08.26
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.08.26
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|Deutsche Bank AG
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|GEA Overweight
|Barclays Capital
|11.08.26
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|Deutsche Bank AG
|11.08.26
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|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.08.26
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|11.08.26
|GEA Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
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