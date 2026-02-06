GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
|
06.02.2026 07:33:53
EQS-AFR: GEA Group Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
|
EQS Preliminary announcement financial reports: GEA Group Aktiengesellschaft
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
GEA Group Aktiengesellschaft hereby announces that the following financial reports shall be disclosed for the business year 2025:
Report Type: Annual financial report of the group
Language: German
Date of disclosure: March 09, 2026
Address: https://www.gea.com/de/investors/events-releases/annual-reports/
Language: English
Date of disclosure: March 09, 2026
Address: https://www.gea.com/en/investors/events-releases/annual-reports/
06.02.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|GEA Group Aktiengesellschaft
|Ulmenstraße 99
|40476 Düsseldorf
|Germany
|Internet:
|www.gea.com
|End of News
|EQS News Service
|
2272436 06.02.2026 CET/CEST
Analysen zu GEA
|05.02.26
|GEA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.01.26
|GEA Buy
|UBS AG
|27.01.26
|GEA Halten
|DZ BANK
|27.01.26
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|27.01.26
|GEA Hold
|Warburg Research
