GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
|
06.02.2026 07:33:53
EQS-AFR: GEA Group Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: GEA Group Aktiengesellschaft
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die GEA Group Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 09.03.2026
Ort: https://www.gea.com/de/investors/events-releases/annual-reports/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 09.03.2026
Ort: https://www.gea.com/en/investors/events-releases/annual-reports/
