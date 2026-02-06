EQS-AFR: GEA Group Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: GEA Group Aktiengesellschaft / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

GEA Group Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



06.02.2026 / 07:33 CET/CEST

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 09.03.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 09.03.2026

Ort:

Hiermit gibt die GEA Group Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 09.03.2026Ort: https://www.gea.com/de/investors/events-releases/annual-reports/ Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 09.03.2026Ort: https://www.gea.com/en/investors/events-releases/annual-reports/

