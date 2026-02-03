GELSENWASSER Aktie
WKN: 776000 / ISIN: DE0007760001
|
03.02.2026 10:15:43
EQS-AFR: Gelsenwasser AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: GELSENWASSER AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die GELSENWASSER AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort: https://www.gelsenwasser.de/fileadmin/Gelsenwasser/50_unternehmen/5.2-investoren/jahresabschluss_2025.pdf
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort: https://www.gelsenwasser.de/fileadmin/Gelsenwasser/50_unternehmen/5.2-investoren/geschaeftsbericht_2025.pdf
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 14.08.2026
Ort: https://www.gelsenwasser.de/fileadmin/Gelsenwasser/50_unternehmen/5.2-investoren/halbjahresbericht_2026.pdf
03.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|GELSENWASSER AG
|Willy-Brandt-Allee 26
|45891 Gelsenkirchen
|Deutschland
|Internet:
|www.gelsenwasser.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2270484 03.02.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GELSENWASSER AG
Analysen zu GELSENWASSER AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|GELSENWASSER AG
|530,00
|0,00%