Geratherm Medical Aktie
WKN: 549562 / ISIN: DE0005495626
|
08.06.2026 09:41:23
EQS-AFR: Geratherm Medical AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Geratherm Medical AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Geratherm Medical AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 11.06.2026
Ort: https://www.geratherm.de/unternehmen/investor-relations/geschaeftsberichte-co
08.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Geratherm Medical AG
|Fahrenheitstraße 1
|99331 Geratal
|Deutschland
|Internet:
|www.geratherm.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2341420 08.06.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!