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28.09.2026 13:34:41

EQS-AFR: Gerresheimer AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: Gerresheimer AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Gerresheimer AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

28.09.2026 / 13:34 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Gerresheimer AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Quarterly financial report within the 1st half-year (Q1)

Language: German
Date of disclosure: September 30, 2026
Address: https://www.gerresheimer.com/investoren/investoren-und-analysten/publikationen/berichte

Language: English
Date of disclosure: September 30, 2026
Address: https://www.gerresheimer.com/en/investors/investors-and-analysts/publications/reports

28.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Gerresheimer AG
Peter-Müller-Str. 3
40468 Duesseldorf
Germany
Internet: http://www.gerresheimer.com
LEI Code: 5299006GD4UWSYZOKC28

 
End of News EQS News Service

2406346  28.09.2026 CET/CEST

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