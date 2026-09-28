Gerresheimer Aktie
WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6
|
28.09.2026 13:34:41
EQS-AFR: Gerresheimer AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
|
EQS Preliminary announcement financial reports: Gerresheimer AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Gerresheimer AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Quarterly financial report within the 1st half-year (Q1)
Language: German
Date of disclosure: September 30, 2026
Address: https://www.gerresheimer.com/investoren/investoren-und-analysten/publikationen/berichte
Language: English
Date of disclosure: September 30, 2026
Address: https://www.gerresheimer.com/en/investors/investors-and-analysts/publications/reports
28.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Gerresheimer AG
|Peter-Müller-Str. 3
|40468 Duesseldorf
|Germany
|Internet:
|http://www.gerresheimer.com
|LEI Code:
|5299006GD4UWSYZOKC28
|End of News
|EQS News Service
|
2406346 28.09.2026 CET/CEST
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|28.08.26
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|29.07.26
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|27.07.26
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|UBS AG
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|Bernstein Research
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|Gerresheimer Sell
|UBS AG
|03.09.26
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.09.26
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|27.08.26
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|27.08.26
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
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