EQS-AFR: Gerresheimer AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: Gerresheimer AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements

Gerresheimer AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements



28.09.2026 / 13:34 CET/CEST

Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.

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Report Type: Quarterly financial report within the 1st half-year (Q1)



Language: German

Date of disclosure: September 30, 2026

Address:



Language: English

Date of disclosure: September 30, 2026

Address:

Gerresheimer AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:Language: GermanDate of disclosure: September 30, 2026Address: https://www.gerresheimer.com/investoren/investoren-und-analysten/publikationen/berichte Language: EnglishDate of disclosure: September 30, 2026Address: https://www.gerresheimer.com/en/investors/investors-and-analysts/publications/reports

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