Gerresheimer Aktie
WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6
|
28.09.2026 13:34:41
EQS-AFR: Gerresheimer AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Gerresheimer AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Gerresheimer AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 1. Halbjahres (Q1)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.09.2026
Ort: https://www.gerresheimer.com/investoren/investoren-und-analysten/publikationen/berichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.09.2026
Ort: https://www.gerresheimer.com/en/investors/investors-and-analysts/publications/reports
28.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Gerresheimer AG
|Peter-Müller-Str. 3
|40468 Düsseldorf
|Deutschland
|Internet:
|http://www.gerresheimer.com
|LEI Code:
|5299006GD4UWSYZOKC28
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2406346 28.09.2026 CET/CEST
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