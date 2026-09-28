EQS-AFR: Gerresheimer AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Gerresheimer AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Gerresheimer AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



28.09.2026 / 13:34 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 1. Halbjahres (Q1)



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.09.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.09.2026

Ort:

Hiermit gibt die Gerresheimer AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 30.09.2026Ort: https://www.gerresheimer.com/investoren/investoren-und-analysten/publikationen/berichte Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 30.09.2026Ort: https://www.gerresheimer.com/en/investors/investors-and-analysts/publications/reports

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