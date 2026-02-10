EQS-AFR: GESCO SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Gesco SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

GESCO SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



Hiermit gibt die GESCO SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 15.04.2026Ort: https://gesco.de/investor-relations/finanzberichte Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 15.04.2026Ort: https://gesco.de/en/investor-relations/financial-reports Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 12.08.2026Ort: https://gesco.de/investor-relations/finanzberichte Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 12.08.2026Ort: https://gesco.de/en/investor-relations/financial-reports

