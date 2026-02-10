Gesco Aktie
WKN DE: A1K020 / ISIN: DE000A1K0201
|
10.02.2026 14:30:03
EQS-AFR: GESCO SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Gesco SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die GESCO SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026
Ort: https://gesco.de/investor-relations/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026
Ort: https://gesco.de/en/investor-relations/financial-reports
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 11.11.2026
Ort: https://gesco.de/investor-relations/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 11.11.2026
Ort: https://gesco.de/en/investor-relations/financial-reports
10.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|GESCO SE
|Johannisberg 7
|42103 Wuppertal
|Deutschland
|Internet:
|www.gesco.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2274238 10.02.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!