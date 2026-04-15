Gigaset Aktie
WKN: 515600 / ISIN: DE0005156004
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15.04.2026 17:37:44
EQS-AFR: Gigaset AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Gigaset AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Gigaset AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.09.2026
Ort: https://www.gst-ag.de/berichte/geschaftsberichte/
15.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Gigaset AG
|Frankenstr. 2
|46395 Bocholt
|Deutschland
|Internet:
|www.gst-ag.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2309174 15.04.2026 CET/CEST
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