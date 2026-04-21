Grammer Aktie
WKN: 589540 / ISIN: DE0005895403
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21.04.2026 17:01:53
EQS-AFR: GRAMMER Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Grammer Aktiengesellschaft
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die GRAMMER Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 1. Halbjahres (Q1)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026
Ort: https://www.grammer.com/investor-relations/finanzpublikationen-praesentationen/quartalsberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026
Ort: https://www.grammer.com/en/investor-relations/financial-publications-presentations/quarterly-reports/
Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.10.2026
Ort: https://www.grammer.com/investor-relations/finanzpublikationen-praesentationen/quartalsberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.10.2026
Ort: https://www.grammer.com/en/investor-relations/financial-publications-presentations/quarterly-reports/
21.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|GRAMMER Aktiengesellschaft
|Grammer-Allee 2
|92289 Ursensollen
|Deutschland
|Internet:
|www.grammer.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2312330 21.04.2026 CET/CEST
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