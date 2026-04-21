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WKN: 589540 / ISIN: DE0005895403

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21.04.2026 17:01:53

EQS-AFR: GRAMMER Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Grammer Aktiengesellschaft / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
GRAMMER Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

21.04.2026 / 17:01 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die GRAMMER Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 1. Halbjahres (Q1)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026
Ort: https://www.grammer.com/investor-relations/finanzpublikationen-praesentationen/quartalsberichte/

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026
Ort: https://www.grammer.com/en/investor-relations/financial-publications-presentations/quarterly-reports/

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.10.2026
Ort: https://www.grammer.com/investor-relations/finanzpublikationen-praesentationen/quartalsberichte/

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.10.2026
Ort: https://www.grammer.com/en/investor-relations/financial-publications-presentations/quarterly-reports/

21.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: GRAMMER Aktiengesellschaft
Grammer-Allee 2
92289 Ursensollen
Deutschland
Internet: www.grammer.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2312330  21.04.2026 CET/CEST

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