EQS-AFR: GRAMMER Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Grammer Aktiengesellschaft / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

GRAMMER Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



21.04.2026 / 17:01 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 1. Halbjahres (Q1)



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026

Ort:



Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.10.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.10.2026

Ort:

Hiermit gibt die GRAMMER Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 29.04.2026Ort: https://www.grammer.com/investor-relations/finanzpublikationen-praesentationen/quartalsberichte/ Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 29.04.2026Ort: https://www.grammer.com/en/investor-relations/financial-publications-presentations/quarterly-reports/ Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 30.10.2026Ort: https://www.grammer.com/investor-relations/finanzpublikationen-praesentationen/quartalsberichte/ Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 30.10.2026Ort: https://www.grammer.com/en/investor-relations/financial-publications-presentations/quarterly-reports/

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