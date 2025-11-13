grenke Aktie
WKN DE: A161N3 / ISIN: DE000A161N30
|
13.11.2025 11:12:03
EQS-AFR: grenke AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
|
EQS Preliminary announcement financial reports: grenke AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
grenke AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Annual financial report of the group
Language: German
Date of disclosure: March 12, 2026
Address: https://www.grenke.com/de/unternehmen/investor-relations/unternehmenskalender/
Language: English
Date of disclosure: March 12, 2026
Address: https://www.grenke.com/en/investor-relations/corporate-calendar/
Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)
Language: German
Date of disclosure: August 13, 2026
Address: https://www.grenke.com/de/unternehmen/investor-relations/unternehmenskalender/
Language: English
Date of disclosure: August 13, 2026
Address: https://www.grenke.com/en/investor-relations/corporate-calendar/
|Language:
|English
|Company:
|grenke AG
|Neuer Markt 2
|76532 Baden-Baden
|Germany
|Internet:
|www.grenke.de
